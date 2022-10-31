Киркоров на сцене БКЗ в Санкт-Петербурге вспомнил Аллу Пугачеву

Легендарный петербургский зал «Октябрьский» отметил свое 55-летие. На юбилейный концерт приехали самые известные звезды российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, который тоже обязан сцене.

Поп-король неоднократно говорил, что с Петербургом его связывают теплые, лирические воспоминания. Ведь в городе на Неве у исполнителя случилась любовь с главной женщиной его жизни — Примадонной. Приехал артист с сюрпризом. Он решил исполнить хит «Я поднимаю свой бокал», который давным-давно пел Алле Борисовной в том же зале.

Безусловно, мне дорога эта песня, я с огромным удовольствием повторю ее. Как и когда-то, четверть века назад, только с нами была одна дама на балконе. Вы, Эмма Васильевна, еще здесь. Так что балкон хранит воспоминания, как в этот замечательный весенний вечер. Вы невероятно прекрасны, ваше Величество, - обратился он к руководителю БКЗ Эмме Лавринович.