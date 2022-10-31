«Лучше бы ничего не выпускали»: В Сети обсуждают шоу «Концерты» на канале ТНТ

Канал ТНТ запустил новое шоу «Концерты». На проекте на сцену выходят лучшие комики, которые объединились в команды. В программе нет жюри, в каждом из выпусков выступает один лишь коллектив.

Но несмотря на это, избежать сравнений с телешоу «Игра», которое произвело настоящий фурор на ТВ но было быстро снято с эфиров, не удалось. Среди участников «Концертов: «Плюшки», «Нулевые», Сборная Красноярска, Женская Сборная, «Юг», «Союз», «Наполеоны», многие другие команды. Открыли «Концерты» «Камызяки».

Стоит сказать, что многие зрители расстроились. Они утверждают, что новая программа совершенно не походит на закрытую ранее «Игру».

Слабовато... Как бы хорошо не относился к «Камызякам», целый час — нудновато

Вообще не то, что я ожидал. Была насколько крутая «Игра», сейчас одна шутка за 10 минут...очень уныло

Пару смешных шуток, все, непонятные музыкальные вставки, что для КВН плохо было.

Лучше бы они ничего не выпускали.

Полная ерунда, совсем не то, что ранее было, - пишут россияне.