Народный артист РФ Юрий Назаров рассказал, как относится к уехавшим из России артистам

Народный артист России Юрий Назаров рассказал, почему его не задевают негативные высказывания коллег, покинувших родину, о стране.

«Про артистов мало чего толкового сказать можно. Вспомните хотя бы Чехова. В его рассказе молодая артистка удивилась неподобающему поведению своего коллеги, а старенький актер ей сказал: «деточка, пойми: артисты – это дети, правда, в большинстве это сукины дети». И это на самом деле так. Для меня есть гениальные дети –Вася Лановой, Юматов Георгий Саныч. А сукины дети - зачем о них говорить?» - высказался Назаров.

Юрий Владимирович вспомнил Максима Галкина*, который уехал за рубеж и оттуда говорит гадости о РФ.

«Отсутствие совести - его проблемы! Меня поведение его не шевельнет. Поймите, такое поведение у актеров было всегда. Слыхал еще из достоверных источников, что при войне кто-то из них ждал немцев. И во МХАТе, в Малом театре, в Большом театре! У одной народной артистки есть зять, которым гордились его дети, внуки. Затем выяснилось, что он работал на немцев, один из детей, когда об этом узнал, решил покончить с собой», - добавил актер.

Но Назаров призвал не валить «в одну кучу артистов», не равнять их всех «под одну гребенку».

«Хороших и достойных людей не один, и не два, а побольше. Для меня главное - это оставайся человеком. Чем человек отличается от животного? Совестью отличается» - заключил 85-летний артист.

* Признан иноагентом по решению Минюста РФ

