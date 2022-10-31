От них мурашки пробегут по коже. Названы самые страшные фильмы ужасов

Грядёт Хэллоуин — это самый «страшный» праздник. В РФ его особо не празднуют, но скрасить 31 октября за просмотром жутких фильмов ужасов не помешает. В Сети назвали самые старшные фильмы ужасов, от которых пробегут мурашки по коже.

«Синистер» (2012 год): рейтинг «Кинопоиска» — 6,6/10 (114 тысяч оценок), рейтинг IMDB — 6,8/10 (253 тысяч оценок)

«Заклятие 2» (2016 год): рейтинг «Кинопоиска» — 7,1/10 (98 тысяч оценок), рейтинг IMDB — 7,3/10 (270 тысяч оценок)

«Звонок» (2002 год): рейтинг «Кинопоиска» — 7,3/10 (129 тысяч оценок), рейтинг IMDB — 7,1/10 (350 тысяч оценок)

«Чужой» (1979 год): рейтинг «Кинопоиска — 8,1/10 (262 тысяч оценок), рейтинг IMDB — 8,5/10 (876 тысяч оценок)

«Изгоняющий дьявола» (1973 год): рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10 (57 тысяч оценок), рейтинг IMDB — 8,1/10 (406 тысяч оценок)

«Оно» (2017 год): рейтинг «Кинопоиска» — 7,3/10 (380 тысяч оценок) , рейтинг IMDB — 7,3/10 (543 тысяч оценок)

«Астрал» (2010 год) : рейтинг «Кинопоиска» — 6,8/10 (139 тысяч оценок) , рейтинг IMDB — 6,8/10 (309 тысяч оценок)

«Кошмар на улице Вязов» (1984) : рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10 (95 тысяч оценок), рейтинг IMDB — 7,4/10 (240 тысяч оценок)

«1408» (2007 год): рейтинг «Кинопоиска» — 7,7/10 (202 тысяч оценок) , рейтинг IMDB — 6,8/10 (275 тысяч оценок)

«Спуск» (2005 год) : рейтинг «Кинопоиска» — 6,8/10 (62 тысяч оценок) , рейтинг IMDB — 7,2/10 (226 тысяч оценок).