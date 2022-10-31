«Приносила их в жертву»: Алла Пугачева объяснила, почему бросала своих мужей

Алла Борисовна Пугачева никогда не скрывала бурную личную жизнь. За плечами у 73-летней Примадонны много браков. Шумные свадьбы через некоторое время заканчивались разводом.

Алла Борисовна ставила в приоритет не личную жизнь, а творческую карьеру. На заднем плане у Народной артистки были не только ее многочисленные мужья, но также старшая дочь Кристина Орбакайте.

«Три раза я была замужем, я всегда была в браке счастлива. Несчастливы мои мужья были, ведь я их приносила в жертву сцене», — признавалась когда-то певица.

С того времени Пугачева дважды успела связать себя узами брака. С возрастом приоритеты исполнительницы изменились. Теперь Примадонна российской эстрады посвящает все свое время и отдает все свои силы детям Гарри и Лизе.