Саксофонист Игорь Бутман довел Ларису Долину до истерики прямо на сцене

Народная артистка Лариса Долина в настоящее время является одной из самых востребованных певиц на российской эстраде. Она часто принимает участие в различных проектах, выступлениях, YouTube – шоу.

Вчера, 30 октября, 67-летняя исполнительница выступала в Краснодаре. Выход артистки на сцену объявлял саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман. В своей речи он назвал Долину самой великой артисткой на всей земле.

При этом исполнительница хита «Погода в доме», услышав хваленные речи коллеги по сцене, не смогла удержать истерического смеха.

"Всем привет, знаете, то, как Игорь Бутман ведет концерты, объявляет участников, отдельная песня. Иногда до истерики! Очень остроумно, жутко весело и смешно!" — написала после выступления Лариса Александровна в своем Телеграмме.