Выступающих за СВО Джигурду и Волочкову вписали в один ряд с Ургантом, Пугачёвой, Меладзе, Хаматовой

На днях состоялся круглый стол под названием «Мобилизация культуры, или Культура отмены». В нем российские артисты, депутаты, общественники обсудили судьбу звёзд отечественного шоу-бизнеса, осуждающих проведение спецоперации на Украине. Но внезапно на заседании вскрылся один примечательный факт.

Круглый стол открыли демонстрацией красочного постера, на котором были нарисованы российские исполнители и актеры, выступающие против СВО РФ. Нашлось на нем место Пугачёвой, Урганту, Хаматовой, Меладзе, Литвиновой, Земфире, Собчак, Галкину*, Леонтьеву, Моргенштерну*, Лазаревой и многим другим, вступивший в оппозицию властей. Но на самой вершине постера можно увидеть скандального актёра Никиту Джигурду и балерину Анастасию Волочкову.

Это показалось многим очень странным, ведь Джигурда активно поддерживает СВО ВС России и даже ездил на Донбасс. Волочкова тоже не скрывает своей гражданской и политической позиции.



* Признан иностранным агентом на территориии РФ