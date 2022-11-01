39-летняя российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала кадры со съемок с беременным животом

Недавно 39-летняя Светлана Ходченкова впервые вышла в свет с незнакомцем. Накануне знаменитая актриса показала поклонникам беременный живот.

В микроблоге артистки появилось интересное фото. Постаревшая актриса в просторной одежде показала публике беременное пузо! Сперва можно подумать, что звезда на самом деле находится в интересном положении. Но это всего лишь задумка режиссеров ради очередной роли. Живот, соответственно, накладной.

Совсем скоро фанаты увидят любимицу в новом образе в кинокартине "Очевидное невероятное". Рядом со Светланой на снимках стоят ее коллеги по цеху, и это мужчины.

Стоит сказать, что многие интернет-пользователи осыпали актрису комплиментами. Они заявили, что Ходченковой очень идет образ будущей мамочки.