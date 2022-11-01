44-летняя беременная певица Ольга Орлова намекнула, что у нее родится девочка

Ранее Ольга Орлова скрывала подробности личной жизни. Но в минувшем году стало известно о свадьбе 44-летней артистки с бизнесменом Владимиром. Несколько недель назад пара приятно удивила поклонников, заявив, что ждет ребенка.

Недавно телеведущая отдыхала в Турции. Затем беременная звезда вернулась в столицу. Теперь артистка носит наряды, которые подчеркивают округлившийся живот. Периодически Ольга отбивается от хейтеров, которые говорят, что после сорока лет рожать эгоистично.

Сегодня ведущая в своем блоге опубликовала пост, рассказав анекдот, в котором фанаты увидели намек на пол будущего ребенка.

"Анекдот. Будущий отец тискает руку своей беременной супруги во время УЗИ. Наконец-то, он не выдерживает и спрашивает: "когда уже мне сообщат пол сына?". Узиолог смотрит на него и отвечает: "сообщаю, что пол вашего сына —это девочка", – написала певица.

При этом экс-блестящая сопроводила пост смайлами в виде розовых бантов.

Одной из первых знаменитостей, поздравивших Орлову, стала Анна Семенович:

«Ура!» — прокомментировала пышногрудая исполнительница.