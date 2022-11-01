Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

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Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами
Политика / В России
Фото из открытых источников

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть мужей в Бердск.

По их словам, в лагере «Гренада», куда доставили также мобилизованных из Тувы, разгорелся серьезный конфликт, пишет НГС. Ранее якобы там уже погиб мобилизованный. Сейчас же там обострились отношения между тувинцами и новосибирцами.

Тувинцы в этом лагере были до того, как туда доставили новосибирцев. И они сразу же выдвинули претензии к прибывшим.

«Они ведут себя жутко: пьянство, дебош. Невозможно не то, что боевое слаживание проходить, а даже рядом находиться», — рассказала Анастасия Г.

Женщина сообщила, что действовала вместе с другими женами и матерями мобилизованных, чтобы добиться их перевода в другой тренировочный лагерь. В «Гренаде» же ситуация очень напряженная. И, по сути, там приходится одних мобилизованных охранять от других. Понятно, что ни о какой нормальной подготовке при таких обстоятельствах идти не может речи.

Отметим, что в регионах России власти официально начали сообщать о погибших мобилизованных, и не исключено, что некоторые из них погибли как раз из-за того, что их недостаточно подготовили перед тем, как отправить на фронт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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