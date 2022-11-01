Певица Ая в финальном выпуске шоу «Аватар» рассказала о своих отношениях с Тимуром Батрутдиновым

Певица Ая на протяжении всего шоу «Аватар» открыто флиртовала с членом жюри Тимуром Батрутдиновым. Оказывается, в прошлом солистку «Город 312» и шоумена связывали достаточно близкие отношения.

52-летняя вокалистка стала победительницей телешоу, в котором управляла Дюймовочкой. В течение двух месяцев артистка намекала на то, что между ней и одним из членов жюри проекта, Тимуром Батрутдиновым, существует связь.

После этого комик перебрал в голове всех, с кем встречался, но не смог разгадать незнакомку. Дюймовочка 5 раз попадала в номинацию, и каждый раз жюри ошибалось, выдвигая новую версию.

После завершения программы Ая решила прокомментировала отношения с Батрутдиновым:

«Я правду говорила о том, что у нас с ним было, что он меня бросил. Дело в том, что мы перестали общаться в последнее время, даже поздравлять друг друга с праздниками. Последние три года у нас общение сошло на нет, мы не ругались, заботы поглотили нас, у каждого свои дела и это неправильно! Проект дал мне возможность этим его подколоть».