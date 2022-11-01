Селиванов заявил, что в клипе «Субботним вечером» женский вокал не принадлежит Агате Муцениеце

Владимир Селиванов поделился подробностями создания своего видеоклипа "Субботним вечером".

По словам рок-певца, съёмки доставили ему настоящее удовольствие, поскольку несколько дней он наслаждался горным воздухом в Нальчике. Также музыкант с улыбкой вспомнил трудности, с которыми столкнулся во время съёмок. Актер сел за руль внедорожника с механической коробкой передач, и даже неисправным ручным тормозом.

Рассказывая о композиции, которая стала вирусной, автор-исполнитель сообщил, что этот хит был готов давно, но ждал подходящего момента для релиза. Селиванов признался, что женский голос в песне принадлежит не Агате Муцениеце, которая появилась в клипе, а "девочке-вокалистке".

Это пела девчонка-вокалистка. Буду с вами откровенным. Мы сделали все так, чтобы сложилось впечатление, будто поет Агата", - заявил артист.

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