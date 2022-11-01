Селиванов заявил, что в клипе «Субботним вечером» женский вокал не принадлежит Агате Муцениеце

Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница. 42-летняя Ханна
О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС
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Народный артист РФ Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилейном концерте в честь БКЗ (Большого Октябрьского зала) в Петербурге.
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ВС РФ пытаются развить наступление на Угледарском направлении фронта, которое началось в минувшую субботу. Военкор Юрий Котенок проинформировал о
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