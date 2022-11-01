Актриса Анна Чиповская сообщила про наказ покойной бабушки

Актриса Анна Чиповская готова практически ко всему ради своей профессии. Но есть некоторые сцены, которые 35-летняя артистка кино старается избегать. Речь идет не об интимных сценах.

Пять лет назад знаменитость потеряла дорогого человека —свою бабушку. При жизни любимая родственница дала Чиповской наказ. Анна старается его выполнять.

«Моя бабушка, царствие ей небесное, просила меня всегда, мол, Анечка, пожалуйста, не лежи никогда в гробу. Я лежала на столе для омовения, героиня моя была мертва. Это такое ощущение, честно вам скажу, хотя без гроба обошлись!» — вспоминает актриса.

Кстати, Анна Чиповская является одной из самых скрытных звезд в российском кинематографе. О личной жизни артистки известно только то, что она состоит в отношениях с коллегой Дмитрием Ендальцевым с 2017 года.