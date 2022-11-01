Жигалова высказалась о судьбе Верки Сердючки после исполнения песен на русском языке во Львове

Алена Жигалова в своем авторском YouTube-шоу "Алена, блин!" высказалась о поступке Верки Сердючки. Андрей Данилко на свадебном мероприятии во Львове пел песни на русском языке.

После того, как провокационное видео со свадьбы появилось в Сети, начался огромный скандал. Возмущению соотечественников певца не было предела. Власти Украины хотят наказать артиста за нарушения закона.

"В какую колонию Верку Сердючку отправят: мужскую либо женскую? Понять, кто он-она действительно очень сложно", - пошутила Алена Жигалова.

Также прославленная журналистка посоветовала 49-летнему артисту определиться и переводить свои хиты на украинский язык.



