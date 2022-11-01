Алена Жигалова заявила о лицемерии эмигрировавшей из РФ в Латвию Чулпан Хаматовой

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова уехала из РФ после начала спецоперации на Украине. При этом Заслуженная артистка России заявила, что она готова работать курьером, уборщицей и водителей в чужой стране.

Журналистка Алена Жигалова в своей авторской программе «Алена, блин!» на Ютуб высказалась об 47-летней актрисе.

«Какое же это лицемерие. Я представила, как Чулпан Хаматова вживается в роль курьера либо водителя. Есть маленький нюанс. Латыши вряд ли бы обрадовались тому, что говорит Хаматова исключительно на русском языке», – подметила Жигалова.

Напомним, что Чулпан Наилевна, которая родилась в Казани, выступает против СВО и поддерживает Украину. В Латвии у звезды отечественного кинематографа пока все хорошо, она работает в рижском театра по профессии.