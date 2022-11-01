Anna Asti требует от организаторов концертов салат из игуаны и стейк из фламинго

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Anna Asti требует от организаторов концертов салат из игуаны и стейк из фламинго
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Фото из открытых источников

Многие звезды российского шоу-бизнеса славятся своими странными прихотями. Об райдерах некоторых артистов ходят небылицы. Анна Asti не отстала от своих коллег по сцене и призналась в страсти к очень редкому блюду.

Певица любит пошутить, а также удивить организаторов концертов. Но самое главное, она желает проверить их на внимательность.

«В бытовом райдере у меня есть одна необычная позиция. Это стейк из фламинго и салат из игуаны. Мы написали это в самом конце, чтобы мне через 15 минут после концерта это блюдо обязательно принесли». Лишь однажды отреагировали на странные требования. Мне позвонили и спросили: «стейк из фламинго — обязательно?»

Затем организаторы облегченно выдохнули, услышав ответ команды. «Да нет, все нормально, мы вас поздравляем, вы райдер дочитали до самого конца!».

Отметим, что такие откровения артистка сделала ведущим шоу «Поехали». Также Курочкину, Калинину и Броневой  певица представила новую композицию «Ночью на кухне», написанную Димой Лореном.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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