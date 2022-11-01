Елизавета Арзамазова покорила звездное жюри «Ледникового периода» своим артистизмом

Актриса Елизавета Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки», сейчас выступает в телешоу «Ледниковый период» в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым. В последнем выпуске актриса покорила членов звездного жюри своим артистизмом и за выступление получила 11,96 балла.

Татьяна Навка отметила, что артистка ее просто заворожила профессиональным мастерством. Также Лиза сильно выросла с технической стороны и теперь демонстрирует на льду очень сложные элементы.

Такого же мнения Виктор Васильев. Он отметил, что супруга Авербухина прожила постановку, она заворожила его свей отменной актерской игрой.

Татьяна Тарасова, самый строгий член жюри, указала на то, что Арзамасова и Кацалапов были одним целым. Их невозможно было разделить. Тренер призналась, что получила большое удовольствие от катания этих участников шоу. Также она добавила, что из-за общей целостности выступления хочет видеть в будущем подобные номера.