Певица Ирина Понаровская: «Я не хочу стареть и умирать, но есть время, которое упущено»

Весной российская и советская эстрадная певица Ирина Понаровская отметила свое 69-летие. Несмотря на возраст, исполнительница может похвастаться отличной фигурой, стильными образами. Также артистка до сих пор пользуется огромным успехом у публики.

Как призналась Ирина, в последнее время она предпочитает оставаться в тени:

Нужно ведь понимать, что моя карьера не вырастит никуда. Я закругляюсь в этой истории, и закругляться нужно. Хочу сказать, что я безумно счастлива, что в завершении карьеры судьба меня свела с Максом Фадеевым. Неприлично так долго находиться на сцене. Есть правила человеческие.

Понаровская подчеркивает, что пора уступить дорогу молодым талантам:

Если бы вы знали, как не хочу стареть и умирать. Не хочу и не буду! Но время тебе отпущено, ты должен деликатно использовать его. Нужно вовремя поблагодарить и удаляться потихоньку.



