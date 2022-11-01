Исполнитель Андрей Данилко проинформировал о своей последней встрече с коллегой Юрием Шатуновым

Украинский исполнитель Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) не общается со своими российскими коллегами, но о некоторых из них говорит с огромным уважением.

К примеру, как рассказал певец, он по-настоящему восхищался Юрием Шатуновым, который скоропостижно умер от инфаркта летом этого года. Данилко очень тяжело пережил смерть вокалиста «Ласкового мая». Музыкант не приехал на похороны Юры по понятным политическим причинам, однако передал от себя букет белых роз.

«У нас были с ним очень доверительные отношения. Последняя встреча с ним состоялась в московском клубе. Он забежал в гримерку, мы оба плохо выглядели. Я загримировался под Сердючку, надел очки, а он… Мы поговорили, Юра был живой. У него не было друзей. Ему сложно было».

49-летний Андрей признался, что с ранних лет он является ярым поклонником «Ласкового мая». В юном возрасте артист из Украины даже поехал в Москву, чтобы попасть на концерт легендарной и самой любимой группы. Молодой исполнитель хотел своими глазами увидеть кумира миллионов — Юру Шатунова.