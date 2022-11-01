«Это дискредитация»: Маргарита Симоньян защитила Бузову от нападок Киселева

Лидер рок-группы «Земляне» Владимир Киселев обрушился с жесткой критикой на певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Музыканту не понравилось то, что исполнительница поехала на Донбасс с гуманитарной помощью.

Как считает артист, что экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» таким образом попросту пиарится. Никаких целей она не преследует, помимо собственной выгоды.

«Она поехала на Донбасс для чего - переложить ящики из одного грузовика в другой? Это, по-моему, дискредитация», — сказал он в разговоре с ведущей Маргаритой Симоньян.

Глава RT попыталась исполнительницу защитить. По словам теледивы, Бузова ничего плохого не сделала.

«Я на улице когда ее увижу, то не узнаю. Но знаю, что у человека этого есть огромная аудитория. Она решила поехать на Донбасс, может быть, это бесполезно, может быть, полезно, это неважно. Но ведь это на контрасте с теми, кто свалил вообще из страны!» — ответила г-жа Симоньян.