Кристина Асмус вышла на связь и сообщила о проблемах со здоровьем

34-летняя Кристина Асмус успевает совмещать работу в театре и кино. Она много снимается, вкладывает много сил в работу, полностью отдает себя своему персонажу. Это нередко сказывается на самочувствии актрисы.

В личном микроблоге Кристина написала, что после очередного спектакля у нее начались проблемы со здоровьем. Сейчас артистка гастролирует с постановкой «Леди Макбет Мценского уезда». После одного из выходов на сцену Асмус практически потеряла голос.

«Я мокрая, голодная, без голоса, сил, однако с огромным количеством цветов, тульскими пряниками, невероятно счастливая», — написала звезда.

Кристина отметила, что это был первый спектакль в новом театральном сезоне. Примечательно, что здоровье Асмус подрывается после спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» не впервые. В прошлом году она неудачно поставила ногу, повредив боковую связку колена. В итоге блондинка долго носила специальный бандаж.