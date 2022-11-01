Телеведущая Ксения Бородина объяснила свой отказ от занятий спортом

39-летняя Ксения Бородина по-прежнему жалуется на сильные головные боли. По словам телеведущей, она отказалась от посещения тренажерных залов и фитнес-центров.

Ведущая практически не следит за своей фигурой. При этом звезда объяснила, почему сейчас не занимается спортом. Дело в том, что Ксюша получает физические нагрузки в специальном медицинском учреждении.

«На тренажерах я делаю специальные упражнения 40 минут, затем идут упражнения для спины у врача», — пишет теледива.

Напомним, Бородину мучают сильные мигрени, из-за которых она себя чувствует старушкой. Ведущая телестройки обращалась к нескольким врачам, включая докторов за границей. Но никто не может определить окончательный диагноз. Ксения предпологает, что это причина сильного стресса и психосоматики.

Хотя также экс-супруга дагестанского бизнесмена призналась, что не выполняет рекомендации врачей. Медики прописывают знаменитости сильнодействующие препараты, которые она боится принимать из-за побочных эффектов.