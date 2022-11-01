Лазарев показал брюнетку, которая помогает ему растить сына и дочь от суррогатных матерей

Сергей Лазарев растит сына Никиту и дочь Анечку. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой в «Секрет на миллион» он признался, что у его наследников одна биологическая мама, стопроцентное родство. Но вынашивали отпрысков разные суррогатные матери.

По словам исполнителя, он довольно редко просит близких людей посидеть с его детьми. Но у Сергея есть тот самый родной человек, которому он без сомнений доверяет наследников. Это мама.

Валентина Викторовна ранее признавалась, что ее сын сам справляется с детьми. Свою помощь женщина может предложить, если певец уезжает на длительные гастроли. Лазарев признался, что он сам по ночам вставал к детям, когда у них резались первые зубы. Поэтому свое отцовство артист в полной мере испытал.

«Мамуленька, любимая! С Днем Рождения тебя! Спасибо за все! Будь счастлива и здорова! Улыбайся всегда, наслаждайся жизнью! Пусть все будет хорошо у тебя! Люблю!» - написал трогательное поздравление экс-участник группы Smash.