Муслим Магомаев: названы 10 фактов о кумире миллионов россиян, которые мало кто знал

1. У Муслима Магомаева были азербайджанские, татарские, русские, а также адыгейские корни, но сам артист отвечал, что "Азербайджан — это его отец, а Россия — его мать".

2. Виртуозной игре его научил дядя Джамал, который воспитывал мальчика после смерти отца на фронте.

3. В детстве исполнитель не любил играть на скрипке, два раза он запирался в комнате и разбирал ее на детали.

4. Впервые у знаменитого певца прорезался баритон в 14 лет. Сперва он скрывал голос от родных, уходил на берег Каспийского моря и старался заглушить пением шум волн.

5. В 18 лет Муслим женился на студентке музыкального училища, но их брак вскоре распался. Причиной развода стали гастроли певца и конфликт с тещей.

6. Со второй женой Тамарой Синявской Магомаева 3 раза знакомили. Ее артист называл женщиной всей жизни.

7. Из-за предательства концертного директора звезда едва не остался в Париже, но он не испугался преследования по экономической статье и решил вернутся в СССР.

8. Магомаева нередко сравнивали с Элвисом Пресли из-за толпы фанаток. Многие поклонницы были готовы умереть ради одного только взгляда.

9. Исполнитель мог стать оперным певцом за границей, и даже в свое время отказался работать в Большом театре.

10. С раннего детства у него были проблемы с легкими, хотя это не мешало кумиру миллионов на одном дыхании петь целую страницу текста и 10 минут держаться под водой.