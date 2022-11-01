Музыкант и поэт Александр Розенбаум пожаловался на проблемы со здоровьем

Певец-бард, поэт и автор-исполнитель Александр Розенбаум посетил программу "Ты не поверишь!" на канале НТВ. В передаче тяжелобольной Заслуженный артист РФ раскрыл правду о состоянии здоровья.

Как говорит 71-летний певец, он не чувствует себя так, как чувствовал в 30-летнем возрасте. Все чаще стали подводить сосуды. Но при этом музыкант не расслабляется, когда выходит на сцену, поскольку зрители ждут шоу.

"Всякое бывало на концертах, но зрители не должны этого знать. Это не значит, что я немощный, дряхлый, но как врач понимаю, что сосуды реагируют уже не так, как было в 30 лет. Необходимо понимать что я мужчина, а не размазня. Когда спрашивают, как удается хорошо выглядеть, я отвечаю, что не имею права выглядеть по-другому. Нам, артистам, за это платят бабки", — сказал Розенбаум.

Следует напомнить, что в 2019 году Александр перенес операцию по удалению раковой опухоли. Артист этот диагноз не подтверждает, но Иосиф Кобзон в одном из интервью признавался, что рекомендовал Розенбауму пройти лечение в "онкологическом центре на Каширке".