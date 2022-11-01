Народная артистка РФ Илзе Лиепа положительно относится к эмиграции звезд из России

Илзе Лиепа, знаменитая российская актриса и балерина, высказалась о знаменитостях, которые сбежали из России после начала СВО. Народная артистка РФ появилась в передаче «Эмпатия Манучи».

«Я воспринимаю это как очищение то, что они из страны уехали. Это хорошо. Для нас ведь важно, чтобы все были едины духом. В моем окружении радуются, что нас от Европы» закрыли, – сказала балерина.

Артистка подчеркнула, что она не переживает из-за уехавших звезд. Себя Илзе считает настоящей патриоткой родины. Лиепа также добавила, что каждый человек выбрал свой путь. Лично солистка балета не планирует уезжать из России.

Для справки: Илзе Марисовна Лиепа (22 ноября 1963, Москва) — народная артистка России (2002), Народная артистка Карелии (2007), лауреат Государственной премии (2003), лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (2003).



