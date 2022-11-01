Оперная дива Мария Максакова поддержала уехавшую из РФ в Израиль певицу Аллу Пугачеву

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная
По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят
Похоже, «наезды» главы Чечни Рамзана Кадырова на одного из российских генералов достигли своей цели. «По предварительным данным, командовавший
Популярный отечественный телеведущий, медиаменеджер и журналист Андрей Норкин отличается хорошим самообладанием. Но даже он не смог справится с
Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем
Неожиданно для многих телезрителей 9 сентября Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Но в последнем
Комбинат социального питания «Артис-Детское питание», обслуживающий большое количество учебных заведений по всему Санкт-Петербургу, напоил
Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница. 42-летняя Ханна
Главные отличия депрессии от плохого настроения назвал кандидат медицинских наук, гипнолог, НЛП-мастер, психолог Денис Долгов. Первым из признаков,
В Петербурге коммунальщики перекрыли газ в квартире писательницы Татьяны Толстой и еще пяти семей по вертикали и ушли на выходные, не объяснив
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