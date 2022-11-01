Оперная дива Мария Максакова поддержала уехавшую из РФ в Израиль певицу Аллу Пугачеву

Недавно Алла Пугачева осудила российские власти и перебралась жить в Израиль. Судя по ее поведению, Примадонна на планирует возвращаться на родину.

Оперная дива Мария Максакова поддержала 73-летнюю Народную артистку. Певица отметила, что Пугачевой нужно быть еще более жесткой в высказываниях.

«Я от нее жду более решительных шагов. В звездные времена она собирала стадионы, купалась в любви. У Аллы не было конкуренции она была настоящим кумиром и идолом. До сих пор она имеет колоссальное влияние. Я полагаю, что женщина эта могла сделать намного больше. Она разорвала отношения с властью, а сейчас пытается продать активы, замок в Грязи. Понимаю, у нее эмоциональная привязанность ко всему. Я тоже находилась в сложном положении, ведь у меня все отбирала моя семья, толкала постоянно к ошибочным решениям. К этому подключились мои старшие дети-манкурты. Алла Борисовна совершает ошибку своим молчанием», —заявила 45-летняя певица.