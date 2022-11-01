Отар Кушанашвили: «Ксения Собчак всегда была неприкасаемой, а стала жалкой»

Сканадальный телеведущий и знаменитый российский шоумен Отар Кушанашвили решил высказаться касательно поспешного отъезда Ксении Собчак из территории России.

Телеведущий и ранее прикладывал Ксению крепким словом, однако на этот раз превзошел даже сам себя. Отар не выбирал выражений.

"Собчак была всегда неприкасаемой, а сейчас стала жалкой! Как же она оставила своего ребенка? Видно же, что она в объятиях животного страха", — заявил Кушанашвили в эфире телепрограммы "Каково?!".

Напомним, что Ксения покинула РФ неделю назад. Убежала журналистка после сообщения о заведении уголовного производства по статье мошенничество на коммерческого директора Кирилла Суханова. Сама теледива является фигуранткой дела.

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