Певец Владимир Пресняков заявил, что его будущая дочь от Подольской будет святой и славной

Владимир Пресняков приходит в себя после тяжелого заболевания. Врачи диагностировали у 54-летнего артиста заболевание легких.

"Сейчас чувствую себя неплохо. Мне поставили капельницы, было серьезное воспаление легких", - писал исполнитель.

Владимир сильно волновался из-за сольного концерта, запланированного в Москве. Пресняков сделал все возможное, чтобы выступление состоялось. Хотя за кулисами уже выяснилось, что состояние эстрадного исполнителя не самое лучшее.

"Я ждал сильно этого момента. Были даже мысли перенести концерт. Но затем я понял, что другого выхода нет", - сказал артист.

Зрители встретили Владимира овациями и всячески поддерживали. В этот вечер вместе с исполнителем была его жена Наталья Подольская и дети. На вопрос СМИ о том, хочет ли Пресняков, чтобы у него родилась дочь, он ответил однозначно.

"Да. Она будет святой и славной", - ответил певец на вопрос журналистов о том, хочет ли он еще наследницу.

Напомним, Пресняков имеет троих сыновей. Старшего сына ему родила Кристина Орбакайте, еще двое наследников появились на свет от Натальи Подольской, с которой он находится в браке.