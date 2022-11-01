Певица Mia Boyka унизила именитую коллегу Ларису Долину за непонимание молодежного сленга

В минувшем выпуске шоу «Битва поколений» между российской певицей Ларисой Долиной и молодежной исполнительницей Mia Boyka произошел конфликт. Скандал набирает обороты.

Во время очередного выпуска Долина пожурила молодую коллегу за то, что она использовала сленг «затащил». Перепалка членов жюри попала в эфиры. Поклонники высказались, что Mia могла прислушаться к мнению легендарной артистки и разговаривать повежливее, учитывая то, что Долина учит ее не пению, а русскому языку. Но Boyka не согласна с фанатами.

Поняла, что к тем, кто слева (взрослые члены жюри) нужно с любовью, теплом и уважением относиться. Они привыкли быть звездами, которые всегда актуальны. Пусть так думают. Понимаешь, что время меняется, для кого-то я авторитет, Егор Шип, Милохин.

Как отметила Мика, весь сезон она сидела с Ларисой Александровной в жюри и замечала, что она смотрит на вещи с высоты опыта, по-другому. Поэтому выражения, которые использует молодежь, ей не нравятся.