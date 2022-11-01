Продюсер Рудченко объяснил нежелание певца SHAMAN'а посещать горячие точки

Певец Ярослав Дронов (певец SHAMAN) сделал акцент на построение музыкальной карьеры. Молодой артист абстрагировался от происходящих вокруг событий. Об этом заявил продюсер Павел Рудченко.

Музыкальный критик прокомментировал высказывания Владимира Киселева. Художественный руководитель группы «Земляне» обвинил Ярослава в напускном патриотизме. Как считает Рудченко, певцу уже хватает своего творчества, чтобы называться патриотом. Дронов попросту отвлекся от политической ситуации, чтобы не навредить карьере.

Судя по всему, он сделал четкий акцент на карьере и не хочет смешивать себя с патриотическими направлениями именно в поведении, а не в хитах. Ему хватает творчества, чтобы назвать себя патриотом страны. При этом он не принимает сторону несогласных, чтобы себе никоим образом не навредить, — заявил продюсер.

Он добавил, что из-за акценте на карьере SHAMAN не будет и в будущем предпринимать каких-то радикальных действий и посещать горячие точки.