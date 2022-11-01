Режиссер Садилова объяснила, почему Безруков опять стал самым популярным актером в РФ

Image 16+
Режиссер Садилова объяснила, почему Безруков опять стал самым популярным актером в РФ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актриса и кинорежиссер Лариса Садилова объяснила, почему рейтинг самых знаменитых актеров часто возглавляет Сергей Безруков. Как говорит Садилова, Безруков и Елизавету Боярскую, которые, по данным ВЦИОМ, является самой популярной актрисой, регулярно показывают по телевидению и упоминают в СМИ.

«Многих актеров, режиссеров, сценаристов не знают, так как они там не отражены. Если попросить разных людей назвать молодых режиссеров или актеров, они не смогут сделать этого, ведь не знают их имен и фамилий», — говорит Лариса.

 Также она дала объяснение этому феномену. Как отметила режиссер, респонденты пытаются вспомнить фамилии и лица, пришедшие в голову.

«Может быть, кто-то посмотрел какой-то там фильм, однако не сможет вспомнить актера, режиссера, помнит только то, про что картина. А тут еще нужно внешность представить, к ней подобрать фамилию, все это затем совместить. Первый, кто может прийти в голову человеку, это Сергей Безруков», — уверена она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
44-летняя беременная певица Ольга Орлова намекнула, что у нее родится девочка

Сегодня, 21:46

Исполнитель Андрей Данилко проинформировал о своей последней встрече с коллегой Юрием Шатуновым

Сегодня, 21:38

Елизавета Арзамазова покорила звездное жюри «Ледникового периода» своим артистизмом

Сегодня, 21:27

Народная артистка РФ Илзе Лиепа положительно относится к эмиграции звезд из России

Сегодня, 21:19

Сергей Соседов поддержал идею Андрея Разина перезапустить группу «Ласковый май»

Сегодня, 21:12

Продюсер Рудченко объяснил нежелание певца SHAMAN'а посещать горячие точки

Сегодня, 20:55

Валя Карна.val рассказала о буллинге после эфира с Долиной: «Я чувствовала себя никчемной»

Сегодня, 20:42

Режиссер Садилова объяснила, почему Безруков опять стал самым популярным актером в РФ

Сегодня, 20:35

Муслим Магомаев: названы 10 фактов о кумире миллионов россиян, которые мало кто знал

Сегодня, 20:24

Владимир Соловьев призвал не пускать на ТВ критиков спецоперации на Украине

Сегодня, 20:21

Селиванов заявил, что в клипе «Субботним вечером» женский вокал не принадлежит Агате Муцениеце

Сегодня, 20:13

Российский фильм «Брат 2» разочаровал американцев из-за обилия стереотипов о них

Сегодня, 12:59

Алена Жигалова заявила о лицемерии эмигрировавшей из РФ в Латвию Чулпан Хаматовой

Сегодня, 12:29

Телеведущая Ксения Бородина объяснила свой отказ от занятий спортом

Сегодня, 11:21

«Это дискредитация»: Маргарита Симоньян защитила Бузову от нападок Киселева

Сегодня, 11:15

71-летний российский автор-исполнитель Александр Розенбаум не стал скрывать проблемы со здоровьем

Сегодня, 11:08

Жигалова высказалась о судьбе Верки Сердючки после хитов на русском языке во Львове в 2022

Сегодня, 10:58

39-летняя российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала кадры со съемок с беременным животом

Сегодня, 10:55

Певец Владимир Пресняков заявил, что его будущая дочь от Подольской будет святой и славной

Сегодня, 10:38

Лазарев показал брюнетку, которая помогает ему растить сына и дочь от суррогатных матерей

Сегодня, 10:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду
  • Вчера, 11:41

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница. 42-летняя Ханна

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине
  • Сегодня, 15:48

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения
  • 30-10-2022, 10:21

Психолог Долгов объяснил, как можно отличить депрессию от плохого настроения

Главные отличия депрессии от плохого настроения назвал кандидат медицинских наук, гипнолог, НЛП-мастер, психолог Денис Долгов. Первым из признаков,

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»
  • Вчера, 16:21

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»

Неожиданно для многих телезрителей 9 сентября Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Но в последнем

Певец Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций на юбилейном концерте в Санкт-Петербурге
  • Вчера, 10:33

Певец Филипп Киркоров не смог сдержать эмоций на юбилейном концерте в Санкт-Петербурге

Народный артист РФ Филипп Киркоров расплакался во время выступления на юбилейном концерте в честь БКЗ (Большого Октябрьского зала) в Петербурге.

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок
  • Вчера, 20:20

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок

На Украине продолжается активная борьба с русскими названиями. В этот раз отметилась детская писательница Лариса Ницой. Бороться она планирует с

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром
  • 30-10-2022, 13:33

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром

ВС РФ пытаются развить наступление на Угледарском направлении фронта, которое началось в минувшую субботу. Военкор Юрий Котенок проинформировал о

Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов
  • 30-10-2022, 13:03

Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов

Евросоюз обеспокоен наращиванием экспорта бытовой техники в Россию соседними странами, в том числе Арменией и Казахстаном. Чиновники считают, что РФ

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами
  • Сегодня, 17:23

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей
  • 30-10-2022, 21:56

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей

В результате постоянного чтения новостей у людей появляются тревога, апатия, паника, меняется аппетит. Сужение круга интересов до обсуждения вопросов