Режиссер Садилова объяснила, почему Безруков опять стал самым популярным актером в РФ

Актриса и кинорежиссер Лариса Садилова объяснила, почему рейтинг самых знаменитых актеров часто возглавляет Сергей Безруков. Как говорит Садилова, Безруков и Елизавету Боярскую, которые, по данным ВЦИОМ, является самой популярной актрисой, регулярно показывают по телевидению и упоминают в СМИ.

«Многих актеров, режиссеров, сценаристов не знают, так как они там не отражены. Если попросить разных людей назвать молодых режиссеров или актеров, они не смогут сделать этого, ведь не знают их имен и фамилий», — говорит Лариса.

Также она дала объяснение этому феномену. Как отметила режиссер, респонденты пытаются вспомнить фамилии и лица, пришедшие в голову.

«Может быть, кто-то посмотрел какой-то там фильм, однако не сможет вспомнить актера, режиссера, помнит только то, про что картина. А тут еще нужно внешность представить, к ней подобрать фамилию, все это затем совместить. Первый, кто может прийти в голову человеку, это Сергей Безруков», — уверена она.