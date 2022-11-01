Российский фильм «Брат 2» разочаровал американцев из-за обилия стереотипов о них

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Российский фильм «Брат 2» разочаровал американцев из-за обилия стереотипов о них
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Фото из открытых источников

Российский криминальный фильм «Брат 2» вышел на экраны в 2000 году. Кинокартина стала культовой, она обрела популярность не только в РФ, но и за ее пределами. При этом американцы разочарованы лентой, большая часть съемочного процесса которой проходила именно в США.

 "Фильм был снят для большой части населения, которая высказывает расистские идеи. В картине много стереотипов об Америке, чернокожих людях, евреях", — пишут американцы.

Некоторые из киноманов отмечают, что вторая часть «Брата 2» существенно уступает первой части по режиссуре и операторской работе. По мнению жителей Штатов, Алексей Балабанов не сумел удержать тот же темп повествования, который был задан при съемках фильма в Петербурге.

"Съемки в Москве и Чикаго не сравнятся с тем, что удалось снять в Петербурге. Весь фильм не такой увлекательный, как его первая часть", —добавляют зрители из США.

Также многие зрители отмечают, что даже сейчас российским зрителям нужно пересмотреть свой взгляд на картину, поскольку многое из показанного является неправдоподобным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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