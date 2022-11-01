Сергей Соседов поддержал идею Андрея Разина перезапустить группу «Ласковый май»

Продюсер Андрей Разин хочет перезапустить группу «Ласковый май» после смерти Юрия Шатунова. Сергей Соседов поддержал эту идею. Как заявил журналист, хиты музыкального коллектива до сих пор любят миллионы людей, так почему бы этим не воспользоваться.

Музыкальный критик заявил, что новый состав «Ласкового мая» ждет ностальгический успех.

Есть ностальгия по песням, почему бы не собрать новый коллектив и не прокатиться с произведениями? Песни хорошие не должны умирать. Думаю, что это может иметь ностальгический успех. Такого, как ранее, не будет 100%, 200%. Поностальгируют старые фанатки, которым 40–50 лет, придут на концерт, о чем-то вспомнят. Идея хорошая, ее можно реализовать. Тем более сегодня, когда нет мелодичных песен, слышим откровенную ерунду без смысла. Там мелодии, содержание, — поразмышлял Соседов.

Сергей Васильевич добавил, что основу программы нового «Ласкового мая» должны составлять старые треки, но написать новые современные песни тоже необходимо.

Конечно же, что-то добавить нужно, свежачок должен быть. В финале можно хиты группы» — и все в экстазе, ликуют, бесятся — подметил историк музыки.