Валя Карна.val рассказала о буллинге после эфира с Долиной: «Я чувствовала себя никчемной»

В минувшем году Валя Карна.val и Лариса Долина участвовали в телешоу «Музыкалити». Общение обеих артисток обернулось скандалом, о котором по сей день не могут забыть.

Как призналась блогерша, ссора с именитой певицей у нее напрочь отняла уверенность в себе. Виной всему хейтеры и буллинг от поклонников Долиной и ее коллег по сцене.

У меня опускались руки. Не знала даже, что мне делать. Все меня плаксой называли и хейтили. Чувствовала себя ужасно. Карабкалась наверх из этой ямы. После выпуска в студию не ходила, приезжала как на каторгу. Думала, что никчемная. А затем забила. Поняла, что самосовершенствоваться можно дальше, не нужно останавливаться, следует идти к своей мечте, — заявила Валя.

Карна.val объяснила, почему так яро давала отпор звезде во время шоу. По словам девушки, у нее был очень трудный период в жизни, сильная депрессия, мандраж.

Нервничала от всего, даже что на меня была повернута камера. Эта перепалка — ужасна. Понимаю, что может быть была не права, но хотела защитить себя. Вела себя агрессивно из-за состояния, которое у меня было на пике», — добавила Карнавал.

К счастью, Лариса и Валя нашли общий язык. Молодая артистка преподнесла Долиной трогательный подарок, поздравив с прошедшим днем рождения, а именинница в свою очередь тепло отозвалась о блогере.