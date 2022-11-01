Владимир Киселев: певец SHAMAN отказывается проявлять свой патриотизм

Владимир Киселев, участник советского и российского рок-коллектива "Земляне", стал очередным гостем программы "Ч.Т.Д." с Маргаритой Симоньян. В эфире шоу музыкант рассказал обратную сторону "главного патриота страны", молодого исполнителя SHAMAN'а (Ярослава Дронова).

По словам Киселева, вместе со своей группой он не раз бывал в горячих точках, поддерживал бойцов на передовой. Но Ярослав от всех предложений поехать вместе с ним отказывался. Певец ссылался все время на какие-то причины.

"Он выпустил удачный трек, сейчас кичится тем, что чуть ли не главный патриот в стране. Дважды за последнее время ездили в горячие точки и дважды приглашали этого гражданина с нами выступать. Под различными предлогами, включая даже такой глупый как „не отпустила супруга“, он с нами так и не поехал. Быть и казаться — это большая разница", —сказал Кисилев в ходе беседы.