Владимир Соловьев призвал не пускать на ТВ критиков спецоперации на Украине

Телеведущий Владимир Соловьёв был удивлён тому факту, что некоторые российские артисты, которые выступают против проведения СВО на Украине, вернулись на отечественное ТВ.

При этом возмущенный журналист не назвал конкретных имён и телеканалов. Скорее всего, речь идет об украинской артистке Жанне Бадоевой, которая не так давно вернулась в эфир Первого канала с передачей «Жизнь других».

«Меня это удивляет. Те, кто наговорил 24-25 числа, смотрю сейчас, а они на некоторых каналах ведут передачи. Все нормально! Они не поехали в Херсон или Донбасс», - рассердился Соловьёв.

Спецоперация показала истинную сущность и двуличие людей, считает ведущий.

Но помимо «возвращенцев» есть звезды, которые приятно удивили Владимира. Таковыми он считает Николая Баскова и Ольгу Бузову. Певица и блогер поразила и тронула журналиста покупкой гуманитарной помощи для жителей Донбасса и личным участием в поставках необходимих вещей.