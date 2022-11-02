20-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева снялась в чулках на вечеринке в клубе Лондона

Внучка первого российского президента Бориса Ельцина Мария Юмашева показала откровенный снимок, сделанный на вечеринке в клубе «22» в Лондоне. Соответствующее фото появился в социальной сети девушки.

На размещенных кадрах в сторис 20-летняя родственница знаменитого политика запечатлена с внучкой Анной актера театра и кино Олега Табакова. Девушки позируют в шелковых боди с кружевным верхом. Образы дополнили чулки и перчатки выше локтя.

К слову, на момент написания новости фотографии были удалены из аккаунта Марии.

В июле Юмашева разместила пикантный снимок в купальнике во время отдыха. Она восхитила поклонников купальным нарядом с глубоким вырезом, обнажающим грудь. Образ внучка Ельцина дополнила модными солнцезащитными очками с прямоугольными линзами.