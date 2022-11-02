Юлия Высоцкая после перенесенного коронавируса COVID-19 снова заболела

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая оказалась в непростом положении. Супруга знаменитого режиссера недавно переболела коронавирусом. Не исключено, что ее иммунитет не до конца восстановился, однако в последнее время знаменитость чувствует себя хуже.

«Много ездила по делам, приболела. Может усталость или подцепила вирус в поездке. В результате я вынуждена перенести съемки «Едим дома!», запланированные на 2 ноября, и в тот же день я должна была лететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что вылет останется в силе, а с болезнью благополучно справлюсь,», - написала Высоцкая в блоге.

Поездку в Северную столицу актриса не хочет отменять там ее ждет участие в спектакле. Если самочувствие Юлии будет совсем плохим, их придется перенести на другие даты. Но звезда уверена, что на протяжении двух дней выйдет на театральную сцену.

«Буду теперь беречься, пить много воды с медом, лимоном, отлеживаться между спектаклями, понемногу репетировать, играть», - добавила актриса.