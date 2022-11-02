Актер Павел Прилучный появился на премьере фильма «Любовники» с супругой Зепюр Брутян и ее мамой

Вечером во вторник, 1 ноября, в Москве состоялся показ новой российской кинокомедии «Любовники». Режиссером фильма является Елена Хазанова, а главные роли исполнили Роман Курцын, Алексей Золотовицкий и Павел Прилучный. Последний был замечен в компании звездной супруги и тещи. Речь идет о Зепюр Брутян и ее маме. Все вместе они пришли, чтобы поздравить и поддержать Павла Прилучного.

Первый раз маму Зепюр в компании актера общественность увидела на свадьбе артистов. Гаянэ Брутян была облачена в эффектное платье изумрудного цвета. На снимках женщина выглядела такой же счастливой, как и ее дочь.

Про маму Брутян в Сети нет информации. Известно только то, что она преподавала в студии танцев. Также то, что воспитала троих детей. С супругом Аршаком Брутян теща Прилучного состоит в счастливом браке более тридцати лет.

Кстати, на презентации кинофильма влюбленная пара не скрывала нежных чувств друг к другу, постоянно обнималась, не стесняясь репортеров и камер.



