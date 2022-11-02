Актриса Елена Проклова сильно изменилась после перенесенного инсульта в 69 лет

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Актриса Елена Проклова сильно изменилась после перенесенного инсульта в 69 лет
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Фото из открытых источников

Актриса Елена Проклова в январе перенесла инсульт. 69-летняя артистка призналась, что счастлива жить после столь серьезного состояния. Мозговая деятельность артистки осталась в норме, поэтому она вернулась на сцену.

Хотя артистка еще восстанавливается после недуга. Сейчас она живет на два дома. В Москву часто приезжает по работе, а в Сочи занимается обустройством семейного гнездышка, отдыхает. О том, чтобы бросить карьеру, кинозвезда даже не думает. 

«Здоровье, слава Богу, сейчас в порядке, мозги остались в форме. Помню свои роли и монологи. Хожу и двигаюсь я нормально», — сообщала Проклова.

Кроме выступлений в спектаклях Елена является частым гостем всевозможных шоу на телевидении. На днях в эфир вышел очередной выпуск программы «Звезды сошлись», одним из гостей была актриса. Зрители еле узнали свою любимицу, они обратили внимание на сильно изменившийся внешний вид. Многие отметили, что знаменитость не похожа на себя. Инсульт сильно отразился на ее лице.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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