Артист Андрей Данилко вспомнил о драке артиста Шуры с директором певицы Ирины Аллегровой

Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки дал большое интервью. Он появился на Ютуб-канале «Скажи Гордеевой».

Артист из Украины в том числе высказался об примадонне Алле Пугачевой. Исполнитель отметил, что все и всегда уважали певицу, старались держаться достойно рядом с ней.

Украинский исполнитель вспомнил историю, которая произошла с ним на одном мероприятии. За столом было огромное количество знаменитостей. Все сидели и молчали. Все было хорошо до того времени, пока Алла Борисовна не уехала домой из банкета.

"Я открываю двери, там драка. Шура дерется с директором Ирины Аллегровой. И там просто фильм "Веселые ребята". Пугачева была такой сдерживающей силой", - признался Андрей.



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