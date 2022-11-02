Андрей Данилко заявил, что люди любят Земфиру и группу «Ласковый май» из-за жизненных песен

Image 16+
Андрей Данилко заявил, что люди любят Земфиру и группу «Ласковый май» из-за жизненных песен
Знаменитости
Фото из открытых источников

Андрей Данилко дал новое интервью на YouTube. В программе «Скажи Гордеевой» он поделился мнением, почему современные люди обожают певицу Земфиру и группу «Ласковый май».

Как отмечает украинский артист, их песни являются жизненными, они выражают внутренне состояние человека. И Земфиру, и Юру Шатунова хочется слушать вечно.

«Большинство людей хотят слышать песни, которые с ними ассоциируются. В своих хитах Земфира и Шатунов говорят лаконично о том, что они думают», — заявил Данилко.
Кстати,  Андрей также признался, что у него с Юрой Шатуновым были весьма доверительные отношения. Сам артист являлся преданным поклонником группы «Ласковый май», поэтому смерть ее лидера переживал очень долго и болезненно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Набравшая вес блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье в ванной

Сегодня, 11:50

Михаил Галустян: «В какой-то момент мы с женой поняли, что воруем у дочери детство»

Сегодня, 11:35

20-летняя внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева снялась в чулках на вечеринке в клубе Лондона

Сегодня, 11:06

В Сети осуждают новую работу 73-летней Аллы Пугачевой

Сегодня, 10:52

Лидер «Землян» Владимир Киселев раскритиковал Ольгу Бузову за поездку на Донбасс с гуманитарной помощью

Сегодня, 10:40

Андрей Данилко заявил, что люди любят Земфиру и группу «Ласковый май» из-за жизненных песен

Сегодня, 10:21

Сбежавшая из России во Францию певица Земфира выступила в Париже

Сегодня, 10:03

Рэпер Баста осудил Ларису Долину и Виктора Дробыша, оскорбивших Валю Карна.val

Сегодня, 10:00

Лена Миро раскритиковала рейтинг лучших российских исполнителей 2022 года

Сегодня, 09:46

Писатель Олег Рой отказался работать с покинувшей Россию актрисой Чулпан Хаматовой

Сегодня, 09:18

Блогер BadComedian не считает Сергея Безрукова лучшим актером этого года в России

Сегодня, 08:55

Артист Андрей Данилко вспомнил о драке артиста Шуры с директором певицы Ирины Аллегровой

Сегодня, 08:54

Исполнитель Филипп Киркоров подверг резкой критике певицу Наргиз Закирову за ее внешний вид

Сегодня, 08:33

Андрей Норкин осудил сбежавших из России известных артистов в эфире шоу Владимира Соловьева

Сегодня, 08:26

44-летняя беременная певица Ольга Орлова намекнула, что у нее родится девочка

Вчера, 21:46

Певец Андрей Данилко проинформировал о последней встрече с покойным исполнителем Юрием Шатуновым

Вчера, 21:38

Елизавета Арзамазова покорила звездное жюри «Ледникового периода» своим артистизмом

Вчера, 21:27

Народная артистка России Илзе Лиепа положительно относится к эмиграции группы знаменитостей из РФ

Вчера, 21:19

Сергей Соседов поддержал идею Андрея Разина перезапустить группу «Ласковый май»

Вчера, 21:12

Продюсер Рудченко объяснил нежелание российского певца SHAMAN посещать горячие точки

Вчера, 20:55

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами
  • Вчера, 17:23

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине
  • Вчера, 15:48

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду
  • 31-10-2022, 11:41

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница. 42-летняя Ханна

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова
  • 30-10-2022, 14:54

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова

Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»
  • 31-10-2022, 16:21

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»

Неожиданно для многих телезрителей 9 сентября Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Но в последнем

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок
  • 31-10-2022, 20:20

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок

На Украине продолжается активная борьба с русскими названиями. В этот раз отметилась детская писательница Лариса Ницой. Бороться она планирует с

Новости партнеров
Новости партнеров
Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов
  • 30-10-2022, 13:03

Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов

Евросоюз обеспокоен наращиванием экспорта бытовой техники в Россию соседними странами, в том числе Арменией и Казахстаном. Чиновники считают, что РФ

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром
  • 30-10-2022, 13:33

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром

ВС РФ пытаются развить наступление на Угледарском направлении фронта, которое началось в минувшую субботу. Военкор Юрий Котенок проинформировал о

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки
  • 31-10-2022, 17:49

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки

В Санкт-Петербурге ужесточили правила действия льготной парковки. Как поясняют в горадминистрации, причиной стало слишком частое использование

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей
  • 30-10-2022, 21:56

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей

В результате постоянного чтения новостей у людей появляются тревога, апатия, паника, меняется аппетит. Сужение круга интересов до обсуждения вопросов