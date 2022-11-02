Андрей Данилко заявил, что люди любят Земфиру и группу «Ласковый май» из-за жизненных песен

Андрей Данилко дал новое интервью на YouTube. В программе «Скажи Гордеевой» он поделился мнением, почему современные люди обожают певицу Земфиру и группу «Ласковый май».

Как отмечает украинский артист, их песни являются жизненными, они выражают внутренне состояние человека. И Земфиру, и Юру Шатунова хочется слушать вечно.