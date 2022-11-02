Андрей Данилко заявил, что люди любят Земфиру и группу «Ласковый май» из-за жизненных песен

Андрей Данилко дал новое интервью на YouTube. В программе «Скажи Гордеевой» он поделился мнением, почему современные люди обожают певицу Земфиру и группу «Ласковый май».
Как отмечает украинский артист, их песни являются жизненными, они выражают внутренне состояние человека. И Земфиру, и Юру Шатунова хочется слушать вечно.
«Большинство людей хотят слышать песни, которые с ними ассоциируются. В своих хитах Земфира и Шатунов говорят лаконично о том, что они думают», — заявил Данилко.
Кстати, Андрей также признался, что у него с Юрой Шатуновым были весьма доверительные отношения. Сам артист являлся преданным поклонником группы «Ласковый май», поэтому смерть ее лидера переживал очень долго и болезненно.
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