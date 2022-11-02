Андрей Норкин осудил сбежавших из России известных артистов в эфире шоу Владимира Соловьева

Знаменитый в России телеведущий Андрей Норкин стал гостем очередного шоу. Он появился в студии своего коллеги Владимира Соловьева.
Норкин раскритиковал представителей российского шоу-бизнеса, которые покинули РФ на фоне конфликта на Украине.
По мнению телеведущего, в связи с этим есть острая необходимость заменить этих звезд на более молодых и талантливых артистов. Однако для поддержки исполнителей требуются иные средства.
"Я давно предлагал заменить этот шлак на что-либо новое и стоящее. Ведь понятно, что мы где-то сами не доработали. Современный российский шоу-бизнес и отечественная культура должны поддерживаться другими способами", — сказал Андрей Владимирович.
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