Блогер BadComedian не считает Сергея Безрукова лучшим актером этого года в России

Блогер BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) отреагировал на новость журналистов о том, что Сергей Безруков является лучшим актером этого года в России.

«Россияне назвали Безрукова лучшим актером текущего года. После лучшего Олена Газманова (Газманова ранее признали «лучшим певцом» 2022 года) ВЦИОМ огласил лучшего актера года. Не особо припоминаю его лучшести в этом году. Вы помните фильмы или телесериалы с ним? Запомнился чтением стихов в фарватере современной политики, тем, что сыграл мужика в форме в «Союзе спасения»... Ух,блин, дайте за это награду! Еще сыграл в кинофильме сына Михалкова, но киношка не на хайпе», – написал BadComedian.

Напомним, ранее ВЦИОМ проинформировал, что лучшей актрисой в 2022 году по версии россиян стала Лиза Боярская, а лучшим актером - Сергей Безруков. Как объяснила Лариса Садилова, артисты возглавили этот рейтинг, так как о них регулярно пишут СМИ и транслируют по телевидению.