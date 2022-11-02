Граждане Эстонии осудили исполнительницу Анне Вески за поддержку советской власти

В Эстонии разгорелся настоящий политический скандал вокруг знаменитой певицы Анне Вески. Артистку, которая недавно потеряла супруга, скончавшегося от рака, граждане обвиняют в «оправдании советской власти».

Неприятный инцидент был связан с появлением новых афиш Анне, на которых она представлена как Народная артистка Эстонской ССР.

«Удивительное просто лицемерие. Анне Вески не стесняется того, что она была в советские времена звездой всесоюзного масштаба и что до сегодняшнего дня выступает в России. В этом она отличается от Тыниса Мяги. Он же предпочитает не вспоминать, как исполнял про московскую Олимпиаду. Вески ведет себя очень честно, в отличие от большинства эстонских политиков, которые выступают в образе ярых антикоммунистов, стараясь реабилитироваться за советское прошлое. Это и экс-партийные функционеры Сийм Каллас и Андрус Ансип, редактор журнала Pioneer Март Хельме», —написал Александр Чаплыгин, главный редактор издания «Столица» (Таллин).

Анне Вески –это эстонская и советская исполнительница. В 1984 году певицу удостоили звания заслуженной артистки Эстонской ССР. Артистка снималась во многих российских программах. В 2007 году приняла участие в шоу «Ты - суперстар!». Также знаменитость гастролировала в РФ и большинстве республик бывшего СССР.