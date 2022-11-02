Исхудавший 38-летний певец Александр Панайотов сообщил о состоянии своего здоровья

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Исхудавший 38-летний певец Александр Панайотов сообщил о состоянии своего здоровья
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Фото из открытых источников

Российский исполнитель Александр Панайотов в последнее время резко похудел, что заставило его фанатов переживать. Недавно 38-летний певец честно признался, что же с ним происходит. Также вокалист сообщил о состоянии своего здоровья.

Быстрое преображение артиста породило слухи о том, что Александр сделал себе липосакцию. Некоторые пользователи были уверены, что Панайотов начал употреблять некие запрещенные препараты. Было огромное количество разговоров по поводу того, как звезде эстрады удалось за короткий промежуток времени скинуть почти 20 килограммов.

Недавно сам Александр честно признался, что с ним  на самом деле происходит и как он сейчас себя чувствует.

«Ежедневное плавание, ежедневная быстрая ходьба стали обязательной частью моей жизни», — говорит артист.

По словам Панайотова, больше он не хочет худеть, поэтому теперь его вес стабильный. А все слухи в СМИ он называет неправдоподобными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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