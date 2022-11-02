Исполнитель Филипп Киркоров подверг резкой критике певицу Наргиз Закирову за ее внешний вид

Уехав из России, певица Наргиз Закирова начала ругать, критиковать, хейтить представителей шоу-бизнеса. Недавно исполнительница задела Филиппа Киркорова. Звезда «Голоса» была не в себе от афиши поп-короля в Ташкенте. «Понаехали…» — написала она.

Филипп Бедросович не стал молчать, он отреагировал на выпад коллеги.

«Наргиз, чтобы материться, голосовые связки не нужны. Чтобы в сторону того, перед кем вчера заискивала и лебезила, не нужна совесть», — ответил он.

Но эта ситуация возмущает Киркорова и сейчас. На своем концерте артист даже обратился к Наргиз, подверг критике ее внешний вид.

Человек, который любить не умеет, никогда не споет композиций о любви, у него ничего и никогда не получится, как бы ни старалась: стриглась, накалывалась сюда, туда… Ничего не выйдет. Мне жалко девочку. Хотя чего там жалеть? Посмотрите, она удивляется, почему не смогла стать звездой? На рожу-то свою ты смотрела в зеркало, ты себя видела? Уродина. Да с таким лицом на сцену выходить, вы меня извините. Когда на сцене, лице и в зеркале... — то кто полюбит тебя?