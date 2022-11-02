Лена Миро раскритиковала рейтинг лучших российских исполнителей 2022 года

Рейтинги лучших российских исполнителей, опубликованные ВЦИОМ, вызвали сомнения не только у интернет-пользователей, но и у блогера Лены Миро.

Отметим, что в рейтинге лучших эстрадных певцов по мнению россиян оказался Олег Газманов, вторая строчка досталась Ярославу Дронову (он же Шаман). В число лучших также вошли Филипп Киркоров и Николай Басков. Лучшей исполнительницей 2022 года назвали Полину Гагарину, второе место у Аллы Пугачевой, а третье - у певицы Валерии.

Скандальный блогер написала в своем микроблоге, что она всегда с недоверием относилась с подобным рейтингам и озвученные имена ее сильно удивили. С Полиной Гагариной на первой строчке Лена может согласиться, а второе место у Примадонны вызывает недоумение.

«Простите, что она пела? Исполнять, то исполняла, это можно признать. Сперва улетела, затем прилетела, после этого вновь улетела», - возмутилась Миро, отметив, что у Аллы Борисовной в этом году не было новых песен-хитов.

Блогеру результаты кажутся более, чем странными.

«Ваенга в десятки лучших. Что она там делает? Или Пелагея, которая требует алименты с Телегина?» - возмущена журналистка.

Комментируя мужской рейтинг, Миро признала, что у Газманова был популярный хит про есаула в 90-х годах.

«Впрочем, я не слежу за творчеством Газманова. Допускаю, что он выдал какой-то хит, как 30 лет назад», - пишет обозреватель.