Лидер «Землян» Владимир Киселев раскритиковал Ольгу Бузову за поездку на Донбасс с гуманитарной помощью

Недавно певица Ольга Бузова отправилась на Донбасс с гумпомощью, что восхитило ее поклонников и некоторых коллег. Но медиаменеджер Владимир Киселев не был в восторге от поступка телезвезды.

Ольга никого не предупреждала о своей поездке. Через некоторое время она объяснила, зачем туда отправилась. Вот только самоотверженность телеведущей не впечатлила лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Артист заявил, что Бузова влияет на большое количество молодежы, что привлекает внимание к этой проблеме, но это не достижение.

Она поехала на Донбасс — ящички там переложить из одной фуры в другую? Это, как по мне, дискредитация. Есть немаловажный момент. У Ксении Собчак также интернетовская аудитория, но разве можно представить ее в категории «подтверждающая значимость российских солдат на фронте», -подчеркнул Кисилев.